Daniel Radcliffe: “Bazı rollere kısa olduğum için uygun görülüyorum”

Harry Potter rolüyle ünlü olan aktör Daniel Radcliffe, X-Men filmlerinde Wolverine karakterini oynayacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

Sozcu.com.tr

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32 yaşındaki İngiliz aktör Daniel Radcliffe, Harry Potter filmlerinin ardından yine ünlü bir karakter olan Wolverine’i canlandırması konusunda birçok iddianın bulunduğunu söyledi.

Cuma günü Jimmy Fallon’ın talk show programına konuk olan oyuncu, söylentilerin doğru olmadığını belirtiyor.

Konuya esprili bir şekilde yaklaşan Radcliffe, “Bence bu söylentilerin nedeni çizgi romanlardaki Wolverine karakterinin oldukça kısa boylu olması. Bu yüzden bence insanlar, ‘kısa oyuncu kim? Daniel Radcliffe! Tamam, o oynayabilir belki’ diyor” şeklinde konuştu.

“KİMSEYİ İKNA EDEMİYORUM”

1,65 cm boyundaki ünlü oyuncu, Wolverine söylentilerinin bir süredir devam ettiğini ve hayranların onun yorumlarını okuyup kendi sonuçlarını çıkardığını açıkladı. “Bu iddialar ne zaman gündeme gelse, ‘bu doğru değil, bunun arkasında bir şey yok diyorum’ ama yine de kimseyi ikna edemiyorum” dedi.

Harry Potter serisinin ardından tiyatro, dizi ve sinema çalışmalarını birlikte yürüten Radcliffe, son olarak Sandra Bullock ve Channing Tatum ile birlikte The Lost City filminde rol aldı.

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