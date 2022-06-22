Danimarka’da insan beyninden esinlenilerek hastane tasarlandı

Danimarkalı Bjarke Ingels Group'tan (BIG) mimarlar, insan beyninin yapısına benzeyen çığır açan bir psikiyatri ve sinirbilim merkezi tasarladı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Aarhus Üniversite Hastanesi için 20.000 m2’lik tasarımı, insan beyninin jirifikasyonunu taklit ediyor.

Dünyada türünün ilk örneği olan Aarhus Üniversite Hastanesi kampüsündeki yeni Danimarka Nörobilim Merkezi (DNC), fiziksel ve zihinsel beyin hastalıkları, omurilik ve sinir hastalıklarının çığır açan bilim ve tedavisini birleştirmek için psikiyatri ve sinirbilimi tek çatı altında bir araya getiriyor.



Kat planını, serebral korteksteki karakteristik kıvrımlara benzer şekilde bir atriyum etrafında katlanıyor. Hastane içindeki her kat arasında avlular ve manzaralar var.

Beyin cerrahisi profesörü ve DNC başkanı Jens Christian Hedemann , ‘Bina – beyin gibi – yeni bağlantılar oluşturan bilgi paylaşım alanı olarak işlev görecek' dedi.