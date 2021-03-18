Danimarka’da Tunç Çağı’ndan kalma 3 bin yıllık kılıç bulundu

Funen Adası’nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağı’ndan kalma 3 bin yıllık kılıç buldu. Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hâlâ keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti.

Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.

Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapılmış olması nedeniyle üzerinden numuneler alınarak, yaşının tam olarak belirleme çalışmalarının yapılacağını ifade etti. (DHA)