Danny DeVito DC için yeni bir Penguen hikâyesi yazacak

DC Comics, Danny DeVito'nun yaklaşmakta olan Gotham City Kötüler Yıldönümü Giant #1 antolojisinde Penguen merkezli bir hikaye yazacağını duyurdu. Hikayeyi kimin çizeceği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşmadı.

SOZCU.COM.TR

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Batman serisinin en unutulmaz karakterlerinden biri olan Penguen, beyaz perdede yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanırken bir sevindirici haber de serinin çizgi roman meraklılarına geldi.

1992’de Tim Burton’ın yönetmenliğinde Michael Keaton ve Michelle Pfeiffer gibi isimlerle kamera karşısına geçen DeVito şimdi de canlandırdığı karakter için bir hikaye kaleme alacak.

Gotham Şehri, Kara Şövalye tarafından korunuyor olabilir, ancak bu büyük metropol aynı zamanda DC Evreni’ndeki en ölümcül, en kötü adamlardan bazıları tarafından rahatsız ediliyor. DC Comics, şehrin kötülerini hatırlayarak yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalara, Batman Dönüyor’da Oswald Cobblepot’a hayat veren Beyaz perdenin yıldızı Danny DeVito’nun bir hikaye yazması da dahil.

Önümüzdeki yıl Colin Farrell’ı Batman’daki Penguen olarak şişman bir takım elbise içinde göreceğiz, ancak kendisinin sadece beş ya da altı sahne için filmde olduğu belirtildi. Ayrıca eski Penguen DeVito da ilk çizgi roman yazarlığını yapacak.

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