Dara Antik Kenti’ni yüz binlerce kişi ziyaret etti

Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Mardin'deki Dara Antik Kenti'ni bir yıl içinde 1 milyon kişi ziyaret etti. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, "Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Böyle bir sayı beklemiyorduk ama çok sevindirici bir sonuç" dedi.

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Kazı Başkanı, Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını belirterek, bunlardan ilkinin kazı çalışmalarının vereceği meyve ve sonrasında turizmde yapacakları hamle olduğunu söyledi.

“BUNA BİZ DE İNANAMADIK”

Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara’yı görmeye davet eden Metin, “2020’de Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara’da yapacaklarımız, ikincisi de ‘turizm açısından ne yapabiliriz?’. Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara’da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın bir ziyaretçimiz vardı. Bunda tabii ki pandeminin olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyon ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı” dedi.

“CARİ AÇIĞI AZALTICI FAYDA SAĞLAYACAĞIZ”

Antik kentte çalışmalar yürüten Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da ‘Cazibe Merkezi Destekleme Programı’ kapsamında Dara’ya 4 milyon liralık fon sağlandığını belirterek, amaçlarının, Dara’yı turizm açısından cazibe merkezi konumuna getirmek olduğunu söyledi.

Dara’ya yatırım yapmanın önemine değinen Alanlı, “Ülkemizde ithalat ve ihracattan dolayı bir cari açığı bulunmaktadır. Bu anlamda turizm geliri sağlayarak sadece bölgemiz için değil ülkemiz açısından döviz kazandırıcı ve cari açığı da azaltıcı bir fayda sağlamış olacağız” diye konuştu.

Dara’nın görülmeye değer olduğuna değinen Alanlı, “Yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında daha önce turistlerin girmediği sur alanları vardı. Oralara ahşaptan yürüyüş yolu yaptık. Agora alanlarını tekrardan ortaya çıkarttık. Duvarların sütunlarını ve duvarların kolonlarını yükselttik ve orası şu anda gelen turistiler için gayet hijyenik bir ortamda, rahat bir ortamda gezilebilir bir imkana kavuştu. Turizm, rekabet konusunda önemsediğimiz bir husus çünkü biz ne kadar turizme yatırım yaparsak hem yeni yatırım alanlarını ortaya çıkarmış olacağız hem de çok önemli bir sorun olan işsizliği ortadan kaldırmak için istihdam olanakları oluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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