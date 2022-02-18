Dara, zeytin üretim ve ticaret merkeziymiş

Mardin’deki Dara Antik Kenti’nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntular, tarihi mekanın önemli zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğunu ortaya koydu.

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Mardin'in merkezine 30 kilometre mesafedeki beş bin yıllık Dara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında silindir şeklinde zeytin ezme taşı bulundu. Yeni buluntularla Dara Antik Kenti'nin zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, zeytin ezme taşının, önemli bir veri olduğunu, 6. yüzyılda Dara'nın bir zeytin üretim yeri ve ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini söyledi. Metin, “Sivil yapılara ait buluntularla birlikte Dara'nın sivil yapısının çok güçlü olan bir garnizon kenti olduğu ortaya çıktı. Burada gördüğünüz bu buluntu bu açıdan çok önemli” dedi.

Kentin agorası yapılırken ilk önce dükkan tarzında üretimin olduğunu söyleyen Hüseyin Metin şöyle konuştu: “O dönemlerde burada çeşitli teşhir malzemeleri vardı. 6. yüzyılın sonrasında bu ürünlerde birtakım değişiklikler olmuş, yapısal olarak bazı üretime yönelik malzemeler getirilmişti. Silindir şeklindeki zeytin ezme işleyenini bu şekilde yorumlayabiliriz. Zeytinler buraya getiriliyor ve kırılıyor, bir çuvala doldurularak ezme bölümüne aktarılıyor. Yani burada bir fabrikasyon üretim söz konusu.” (DHA)