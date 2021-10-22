Darbenin savurduğu hayatlar bu oyunda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Şirin Gürbüz’ün yazdığı Emre Koyuncuoğlu’nun yönettiği Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık adlı oyun, bugün, yarın ve 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne'de gösterime giriyor. Şirin Gürbüz'ün yazdığı Emre Koyuncuoğlu'nun yönettiği oyunda Bora Seçkin, Radife Baltaoğlu, Kutay Kırşehirlioğlu, Ebru Üstüntaş, Hazal Uprak, Can Alibeyoğlu, Kamer Karabektaş rol alıyor.

Oyun, 12 Eylül darbesi dönemini en acı şekilde yaşayıp parçalanan bir ailenin bugüne uzanan hikayesini konu alıyor. Leyla, ailesinin geçmişiyle yüzleşiyor ve onların hikayesini anlatabilmek için hayatını değiştirmeyi göze alıyor.