Dario Fo’nun ‘Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!’ CAS’ta

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Dario Fo tüm yapıtlarında olduğu gibi, bu oyununda da kadınlar ve onların yaşamla bağlarına önemli bir yer veriyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Füsun Demirel'in Türkçe’ye kazandırdığı “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”, kapitalizme karşı mücadele ve kadının toplumsal gücünü mizahi bir anlatımla sahneye taşıyor. Osman Özcan'ın sahne tasarımını, Onur Alagöz'ün ışık tasarımını, Berkem Seçgin'in grafiti tasarımı ve uygulamasını gerçekleştirdiği oyunda; Ece Güzel, İlker Yiğen, Kıvanç Kılınç, Onur Alagöz, Serpil Göral rolleri paylaşıyor.



SINIF MÜCADELESİNE MERCEK

Oyun, İtalya'da bir işçi mahallesinde iki yoksul ailenin içinde bulunduğu sıkıntılı durum üzerinden sınıf mücadelesi ve örgütlenme konularına eleştirel bir yaklaşım getiriyor. Yoksulluk içinde yaşayan bir işçi mahallesinin kadınlarının, her şeyin zamlanıp karaborsaya düştüğü, hayat pahalılığının yaşamaya imkân vermediği düzene duydukları öfkesi kitlesel bir harekete dönüşüyor ve kadınlar süpermarkete gidip ya kendi belirledikleri fiyatlarla ödeme yapıyorlar ya da hiçbir şey ödemeden aldıkları mallarla evlerine dönüyorlar. Sonrasında ise mahalle karışıyor. Çünkü polis mahalleyi kuşatıyor ve evlere baskın yapmaya başlıyor.

Oyun, bu gelişmeleri gülmecenin eleştirel anlatımıyla ele alıyor.