Darülaceze nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre darülaceze mi, darüleceze mi?

Darülaceze nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre darülaceze mi, darüleceze mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘darülaceze’dir. Darülaceze mi, darüleceze mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘darülaceze'dir.

DARÜLACEZE NE DEMEK: Düşkünlerevi.

DARÜLACEZE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “darülaceze mi, darüleceze mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı darülaceze şeklinde olmalıdır.

darüleceze (Yanlış kullanım)

darülaceze (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok sevdiğimiz komşumuz Hasan Amca, şimdi darülacezede yaşıyor.”