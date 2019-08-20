Darülaceze nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre darülaceze mi, darüleceze mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘darülaceze'dir.
DARÜLACEZE NE DEMEK: Düşkünlerevi.
DARÜLACEZE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “darülaceze mi, darüleceze mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı darülaceze şeklinde olmalıdır.
darüleceze (Yanlış kullanım)
darülaceze (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çok sevdiğimiz komşumuz Hasan Amca, şimdi darülacezede yaşıyor.”