DasDas açık hava sahnesiyle dönüyor
DasDas, Ataşehir Metropol İstanbul'daki yerinde sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlanan oturma düzeni ve alınan önlemlerle kapılarını geçtiğimiz haftalarda açtı.
Temmuz'la birlikte aylardır tiyatroya hasret kalan sanatseverler DasDas Açık Hava'da nefes bulacaklar. DasDas Sahne'nin kapalı gişe oyunlarından ‘Joseph K.', ‘Güle Güle Diva' ve ‘Timsah' sosyal mesafe düzeniyle özel olarak hazırlanan açık hava alanında sahnelenecek.
Hafta sonu da minik misafirlerine ev sahipliği yapacak mekan ‘Uyku Nereye Kaçar', ‘Göçebe', ‘Pi Hanım'ın Tarifsiz Kurabiyeleri', ‘Astro Ay'a Tırmanıyor' gibi birçok sevilen DasDas Çocuk oyununu seyirciyle buluşturacak.