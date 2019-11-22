DasDas Akademi yakında başlıyor

DasDas, oyuncu olmak isteyen pek çok kişiyi DasDas Akademi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Nitelikli oyunculuk çalışmaları gerçekleştirebilmek üzere planlanan oyunculuk atölyeleri, çok yakında başlıyor. Her yıl 20 katılımcı ile sınırlı olacak Akademi'de eğitim alabilecek kişiler 23-24 Kasım tarihlerinde DasDas'ta gerçekleşecek ön eleme ile seçilecek.

Devrim Yakut, Gizem Erdem, Günay Acar, A. Kadir Çevik, Sevda Çevik, Beliz Güçbilmez ve Harun Can gibi alanında uzman isimlerin eğitmen kadrosunda yer aldığı DasDas Akademi'de katılımcılar Temel Oyunculuk, Role Hazırlık, Doğaçlama, Sahne Bilgisi, Tiyatro Düşüncesi, Dans-Hareket, Şan ve Konuşma-Diksiyon alanlarında deneyim kazanacak.

8'er aylık periyotlar halinde toplamda 2 dönem sürecek olan temel eğitim atölyelerinin son 3 ayında, süreci başarıyla tamamlayan katılımcılar ile bir oyun çalışılacak ve bu oyun DasDas Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.