Datça Altın Badem Ödülleri sahiplerini buldu

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Reşadiye Mahallesinde bulunan Mehmet Ali Konağında çok sayıda davetlinin katılımıyla ‘Altın Badem Kokteyli’ gerçekleşti. Kortej yürüyüşüyle Amfi Tiyatroya geçildi. Başlayan ödül töreninin sunuculuğunu Jess Molho ve Şebnem Scheafer yaptı.

Amfi Tiyatroyu dolduran 2 bin kişi ve bir o kadar da dışarıda kalan vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan tören; sinema, müzik, edebiyat ve sanat camiasından çok sayıda sanatçı, müzisyen, yazar ve gazeteciyi buluşturdu. Açılış konuş­masını yapan Saygın Kurt, “Bu yıl ikinci defa düzenlediğimiz Datça Altın Badem Ödül Töreni için verdiği destekten dolayı Datça Belediyesine ve Datça halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha muhteşem törenlerle daha büyük etkinliklere imzamızı atacağız” diye konuştu.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise, “Datça anlatılmaz yaşanır' ‘Datça'yı, hoşgörü ve sevginin sınırsız olduğu bir cennet olarak ifade edebilirim hepiniz hoş geldiniz” diyerek iyi eğlenceler diledi.

Törende yapılan konuşmaların ardından 2.Datça Altın Badem Ödülleri törenle sahiplerine teslim edildi. Törende ödül almaya hak kazanan kişi ve kuruluşlar şu şekilde Müzik alanında Ahmet Selçuk İlkan, Arif Susam ve Soner Olgun, televizyon alanında Şahin Irmak ve Bülent Parlak ile manken Gizem Özdilli’ ye yaşam boyu başarı ödülleri verildi. Yılın en iyi tiyatro ödülü, ‘Sakın Diyorum Sakın’ oyunuyla Ahmet Çevik tiyatrosuna gitti. Yılın komedi filmi ‘Oflu Hoca Trakya’da olurken, yılın komedi oyunculuğuna yine aynı filmde rol alan Çetin Altay seçildi.

Türk Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a, yılın fantezi müzik sanatçısı ödülünün verildiği gecede, yılın çıkış yapan sanatçısı ödülünü ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısı ile Veysel Mutlu aldı. Yılın yardımcı erkek dizi oyuncusu ödülü Murat Tavlı ve kadın oyuncusu ödülü İlayda Aydın’a verilirken, yılın drama ve polisiye filmi ‘Kızım ve Ben’ seçildi. Cemal Hünal bu filmdeki rolü ile yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Hünal ödülünü, filmde birlikte rol aldığı minik oyuncu Zülal Memişoğlu ile aldı. Yılın Rock Sanatçısı ödülünün sahibi ise Ali Altay oldu. Geceye katılamayan, yılın fantezi erkek sanatçısı Alişan ve yılın pop müzik kadın sanatçısı Aleyna Tilki, video görüntü arıcılığıyla hayranlarına teşekkür etti. Tören gecenin geç saatlerine kadar müzik ziyafetleri ve şiir dinletileriyle devam etti. İHA