Dave Grohl Foo Fighters’ın davulcusunun ölümünden sonra ödül törenine ailesini gönderdi

Dünyanın en popüler rock gruplarından Foo Fighters'ın 50 yaşındaki davulcusu Taylor Hawkins'in trajik ölümü sonrasında bugün düzenlenen Musicares Yılı İnsanı Ödül Töreni'ne grubun kurucusu ve Hawkins'in yakın arkadaşı Dave Grohl, kızları ve eşini gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Geçen haftalarda müzik dünyasını yasa boğan Foo Fighters’ın 50 yaşındaki davulcusu Taylor Hawkins’in ani ölümü sonrasında dün gece düzenlenen ödül töreninde dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

Grammy Ödül Töreni’ndeki performanslarını iptal eden Foo Fighters’ın kurucusu Dave Grohl, Joni Mitchell’a verilecek Musicares Yılın İnsanı Ödülü için düzenlenen etkinliğe katılmadı. Grohl’un yerine etkinliğe ünlü oyuncunun kızları Violet ve Harper ile eşi Jordyn katıldı.

Dave Grohl’un 15 yaşındaki kızı Violet, etkinlikte Joni Mitchell’ın 1974’de yayınladığı Help Me isimli şarkıyı söyledi. Etkinlik öncesinde poz veren Grohl ailesi Hawkins için siyah giyindi.