Dave Grohl, Taylor Hawkins’in ölümünden sonra ilk defa sahneye çıktı

Foo Fighter bateristi Taylor Hawkins'in trajik ölümünden bu yana grubun vokali Dave Grohl ilk konseri için Glastonbury'de Sir Paul McCartney ile sahneye çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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53 yaşındaki müzisyen Dave Grohl, grup arkadaşı Taylor Hawkins’in Mart 2022’de 50 yaşında vefatından bu yana ilk kez bir konsere katıldı. Taylor, Kolombiya’daki otel odasında ölü bulunmuş. Ölüm nedeni açıklanmamış ancak toksikoloji raporu, vücudunda opioidler, esrar ve antidepresanlar dahil olmak üzere 10 farklı maddeye rastladı.

Paul McCartney, “Size küçük bir sürprizim var. Amerika’nın batı kıyısından arkadaşım Dave Grohl” diye tanıttı. Birlikte performanslarını bitirdikten sonra, Sir Paul McCartney şöyle dedi: “Seni seviyorum Dave, teşekkür ederim dostum, hepimiz seni seviyoruz. Bayanlar ve baylar bir kez daha Dave Grohl.”

SAHNE ALAN EN YAŞLI MÜZİSYEN OLDU

Rock grubu, 50 yaşında hayatını kaybeden Taylor Hawkins’i onurlandırmak için 3 Eylül’de Londra’daki Wembley Stadyumu’nda ve 27 Eylül’de Los Angeles’taki Kia Forum’da sahne alacak. Konserler, Hawkins’in ailesi ve grup arkadaşları ile birlikte organize edildi.

Sir Paul McCartney, Glastonbury Festivali’nde sahne alan şimdiye kadarki en yaşlı solo yıldız olarak tarihe geçti. Geçen hafta 80’inci yaşını kutlayan müzik efsanesi, 2004’ten bu yana festivaldeki ilk performansıyla en hit parçalarından oluşan bir liste ile binlerce kişilik bir kalabalık için sahneye çıktı.

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