David Bowie rekor kırdı: En çok onun plakları satıldı

David Bowie, İngiltere’de 2000’li yıllarda plakları en çok satılan sanatçı unvanı aldı.

Sozcu.com.tr

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Music Week'e göre, Bowie'nin yeni yüzyıldaki plak satış rakamı (6 Ocak'a kadar) 582 bin 704 oldu. Bowie'i 535 bin 596 plak ile The Beatles izliyor.

2020'lerde de yine aynı isimler sırasıyla 134 bin 237 ve 113 bin 613 satış rakamlarıyla ilk iki sırada yer aldı.

Sadece geçen yıla bakıldığında ise Bowie 53 bin 181 plak ile The Beatles (58 bin 567) ve Taylor Swift'in (56 bin 917) arkasından üçüncü oldu.

Bowie'nin 2000 yılına ait kayıp albümü “Toy” ise İngiltere'de geçen hafta en çok satan ilk beş albüm arasına girmeyi başardı.

İngiltere'de geçen yılki plak satışları son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

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