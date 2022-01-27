David Bowie’nin Dünya’ya Düşen Adam’ı çizgi roman oluyor

Walter Tevis'in romanından beyaz perdeye uyarlanan ve David Bowie'nin performansıyla ikonikleşen Dünya'ya Düşen Adam şimdi de çizgi roman olarak sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Yönetmen Nicolas Roeg’in 1976’da Walter Tevis’in aynı adlı bilimkurgu romanından uyarlanan Dünya’ya Düşen Adam, David Bowie’nin performansıyla o kadar ikonik hale geldi ki Titan Comics, şimdi çizgi roman haline getirmek için kolları sıvadı.

Çizgi roman da Thomas Jerome Newton’un, gezegeninin umutsuzca ihtiyaç duyduğu suyu aramak için umutsuz bir görevle Dünya’ya gelen hikayesini anlatacak. Yeni kitapla ilgili bir basın açıklamasında, orijinal hikayenin her zaman insanlığın Dünya’nın doğal kaynaklarıyla olan ilişkisine odaklandığı ve bu temaları çağdaş bir mercekle nasıl yeniden gözden geçirmeyi planlandığı anlatıldı.

Ayrıca çizgi romanda, filmde iklim krizi ve kurumsal açgözlülük hakkında, Nicolas Roeg’in yapmaya başladığı zamandan daha alakalı fikirlere yer verileceği de belirtildi.

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