David Fincher, karantinadaki sinema öğrencileri için online ders verdi

ABD'li ünlü yönetmen David Fincher, Birleşik Krallık'taki Ulusal Sinema ve Televizyon Okulu'nun karantina nedeniyle evlerinde kalan öğrencileri için online bir ders düzenledi.

Fight Club, Se7en, Zodiac, Gone Girl gibi unutulmaz filmleriyle sinema dünyasında önemli bir yere sahip olan David Fincher, sinema sektöründe neredeyse tüm yapımların durdurulmasına neden olan corona virüsü salgınından evvel yeni filmi Mank için hazırlıklarını sürdürüyordu.

Citizen Kane’in senaristlerinden Herman J. Mankiewicz’in hayatını anlatan filmin çekimlerini tamamlayamayan ünlü yönetmen, dünyanın karantinada olduğu bu dönemi farklı bir şekilde değerlendirdi.

ONLINE DERSLE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Ulusal Film ve Televizyon Okulu’nun rektörü Jon Wardle, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda David Fincher’ın online bir masterclass düzenlediğini, böylece karantina nedeniyle eğitimden uzak kalan 450 sinema öğrencisine ders verdiğini açıkladı.

Birleşik Krallık’taki Ulusal Film ve Televizyon Okulu’nun sinema dünyasına David Yates, Roger Deakins gibi ünlü isimleri kazandırmıştı.

Son yıllarda Netfix dizisi Mindhunter ile ilgilenen David Fincher, yine Netflix yapımı Love, Death & Robots’un 2. sezonu için birlikte çalışmaya da devam ediyor.