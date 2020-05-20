David Lynch, kendi yazıp yönettiği kısa filmini YouTube kanalından yayınlayacak

Usta yönetmen David Lynch, corona virüsü salgınında tüm vaktini Los Angeles’taki evinde geçirirken, 11 Mayıs’tan beri her gün düzenli olarak YouTube kanalına yüklediği hava durumu videolarıyla gündemdeyken, hayranlarına bir sürpriz yapmayı da ihmal etmedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Lynch, animasyon türündeki kısa filmi Fire (Pozar)’ı bugün, David Lynch Theater adlı YouTube kanalından gösterime açacağını duyurdu. 2015 yılında kendi yazıp yönettiği ve animasyonlarını hazırladığı bu film daha önce dijital ortamdan paylaşılmamıştı.

Fire (Pozar)’ın müziklerini de Lynch’in daha önce de birlikte çalıştığı Marek Zebrowski yaptı. Kısa filmi çektiği yıl California’daki USC School of Music’te verdiği bir röportajda Lynch, film hakkında, “Bu deneyin tüm meselesi, tasarladığım şey ile ilgili hiçbir şey söylemeyecektim ve Marek görselleri kendince yorumlayacaktı” demişti.