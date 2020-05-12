Davulcular yeteneklerini gösterecek

Roland Türkiye ve Zuhal Müzik, her yaştan davulcuyu 2-14 Mayıs tarihleri arasında performans videolarıyla katılabilecekleri V-Drums Championship Online yarışmasına davet ediyor.

V-Drums Championship Online ile müzisyenlerin enstrümanlarıyla bağları güçleniyor, kendisini davul konusunda geliştirmek isteyenler bu zor günlerde değerli bir eğitim fırsatı buluyor ve her yaştan davul meraklısı, müzik tutkusunda birleşiyor.

GÜÇLÜ JÜRİ

V-Drums Championship Online yarışmasının lokal ve uluslararası jüri üyeleri Burak Gürpınar, Cem Aksel, Cengiz Tural, Doğaç Titiz, Ediz Hafızoğlu, Erce Arslan, Kerem Sedef, Onur Akça, Ozan İnam, Özgür Can Öney; Kaz Rodriguez, KJ Sawka ve Michael Schack.

Katılımcıların son 1 yıl içinde çekilmiş videolarının Türkiye'den ve dünyadan önde gelen davulcular tarafından değerlendirileceği yarışmanın kaybedeni olmayacak. Tüm katılımcılar Zuhal Müzik online mağazasında davul-perküsyon kategorisinde indirim hakkı kazanacak. Ayrıca online davul eğitimi platformu Drumeo Edge üyeliği de edinecek.