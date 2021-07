DC Comics’in yeni süper kahramanı belli oldu: Batgirl rolünü Leslie Grace kaptı

Uzun zamandır beklenen DC Comics filmi için 2017’den beri çalışmalar devam ediyor. Deadline’ın haberine göre; HBO Max’te yayınlanması beklenen Batgirl’un oyuncu seçimlerinde de medya kuruluşu önemli bir belirleyici oldu. Daha önce aynı rol için düşünülen isimler Zoey Deutch, Haley Lu Richardson ve Isabella Merced’di; ancak rolü sonunda Grace kaptı.

Leslie Grace çarşamba günü haberi Twitter’da hayranlarıyla paylaştı: “#Batgirl’ünüz Barbara Gordon’u canlandıracağım için ÇOK HEYECANLIYIM! Ne yazdığıma inanamıyorum… TEŞEKKÜRLER DC! Ona sahip olduğum her şeyi vermeye hazırım!”

Film, Gotham polisi James’in kızına odaklanacak. Yönetmen koltuğunda ise Bad Boys For Life gibi filmlerdeki çalışmaları ile tanınan Adil El Arbi ve Bilall Fallah yer alacak. Filmin senaryosunu da daha önce DC’nin Birds of Prey filminin senaryosunu yazan Christina Hodson yazacak.

Batgirl, daha önce 1997 yapımı Batman & Robin filminde Alicia Silverstone tarafından canlandırılmıştı. Ancak karakterin eski versiyonu, Komiser Gordon’un kızı olarak gösterilmemişti.

HBO Max’te yayınlanacak Batgirl filminin henüz ne zaman yayına gireceği ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

LESLIE GRACE KİMDİR?

Grace 1995’te Bronx’ta doğdu ve Florida’da büyüdü. Çok genç yaşta şarkı söylemeye ve dans etmeye başladı. Kariyerine şarkıcı olarak başlayan Grace, 2012’de1961 Shirelles hit Will You Still Love Me Tomorrow’un bir cover’ı ile çıkış yakaladı.

2009’da Passion ve 2013’te Leslie Grace olmak üzere iki albüm çıkardı; bunlardan ikincisi Billboard Tropical Albums tablosunda üçüncü ve Billboard Latin Albümleri tablosunda dördüncü sırada yer aldı.

Nisan 2019’da, Lin-Manuel Miranda’nın sevilen sahne müzikali In the Heights’ın uyarlamasında Nina Rosario rolüyle ilk uzun metrajlı filminde rol aldı.

