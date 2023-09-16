Dedikodular son buldu: Amber Heard’ün rolü belli oldu

2015-2017 yılları arasında Johnny Depp'la evli kalan ancak boşanmaları, sonrasında açılan iftira davaları ve skandallarla birlikte yıllarca mahkeme salonlarına taşınan Amber Heard cephesinden yeni haber var.

Sozcu.com.tr

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Johnny Depp'le olan evliliği, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen skandal bir boşanmayla sonuçlanan ünlü aktris Amber Heard (37) kariyer anlamında da düşüşe geçerek iş kaybetmeye başlamıştı.

Ünlü oyuncuya bir darbe de “Aquaman” filminden geldi. 2018 yapımı filmde büyük bir rol oynayan Heard, yakında çıkacak olan “Aquaman ve Kayıp Krallık”ın fragmanında yalnızca birkaç saniyeliğine görünüyor.



Heard, yeni filmde Mera rolünü aynı şekilde yeniden canlandırıyor. Ancak Johnny Depp’le sürdürdüğü dava sürecinde filmden çıkarılacağı şeklinde birçok spekülasyon söz konusu da olsa da, Heard’ün filmden çıkarılmadığı ancak rolünün küçültüldüğü görülüyor.

“ROLÜMÜ AZALTTILAR”

Ünlü aktris, Depp’le ile olan mahkeme süreçlerinin “Aquaman 2″deki rolünün azalmasına yol açtığını iddia etti. “Filmde kalmak için gerçekten çok mücadele verdim. Bana bir senaryo ve o senaryonun yeni versiyonları da verildi. Temelde rolümden bir sürü şey aldılar.” diyerek Depp’i suçladı.



İlk filmde “Aquaman”i canlandıran Jason Momoa ile rol alan Heard, devam filminde de anne olmuş bir karakter olarak yoluna devam ediyor. İlk filmde ikisinin karakterleri arasında bir aşk hikayesine yer verilmişti.

20 Aralık’ta gösterime girecek olan filmde, ikili dışında Nicole Kidman ve Patrick Wilson gibi isimler yer alırken yönetmenlik koltuğunda ise James Wan oturuyor.

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