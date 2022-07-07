Deep Purple Almanya’yı klasiklerle coşturdu

İngiliz efsanevi rock grubu Deep Purple turnesine Almanya'da devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin ünlü rock gruplarından Deep Purple, Avrupa turnesine devam ediyor… Önceki gün Almanya’nın Bonn kentinde konser veren grup büyük beğeni topladı.

Orijinal ekipten isimlerin de yer aldığı grup, Bonn’da klasik şarkılarını seslendirerek büyük alkış aldı. Roger Glover, Ian Gillan ve Simon McBride’ın sahne şovu beğeni kazanırken, Smoke on the Water, Highway Star, Space Truckin’ ve Hush gibi şarkıları icra etti.

Büyük alkış ve tezahüratlara dayanamayan grup, bis yaptı ve Black Night ile konseri sonlandırdı.

Bir süredir Avrupa turnesine devam eden grup Kasım ayında Portekiz’in başkenti Lizbon’daki konserle turneyi tamamlayacak.