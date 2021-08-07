Defineciler 600 yıllık hamamı talan etti

Çatalca Kalfaköy’'e bulunan II. Beyazıt tarafından yaptırılan tarihi hamamın bakımsız ve harabeye dönmüş olması köy halkının tepkisini çekiyor. 2 yıl önce 100 kiloluk altın kazanı çalan definecilerin tahrip ettiği tarihi hamam drone ile görüntülendi.

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Av merakıyla tanınan II. Beyazıt Çatalca’daki Kalfaköy’ün coğrafyasını çok beğenmiş, bundan dolayı mahalleye bir av köşkü ve bir köy hamamı yaptırmıştı.

Horasan Türkleri tarafından ‘Halifeköy’ adı ile kurulan ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarında köyün adı ‘Kalfaköy’ olarak değiştirilen köyde birçok tarihi eser bulunuyor.

600 yıllık olan tarihi hamamın yıkık bir durumda olması ve defineciler tarafından talan edilmesine köylülerin tepkisine yol açtı. Harabeye dönmüş tarihi hamamın son hali ise drone ile görüntülendi.

ALTIN KAZANI ÇALINDI

Tarihi hamamın yıkık bir durumda olmasına sitem eden genç köy sakini Umut Çoban, “II. Beyazıt buraya av yapmaya gelirmiş. Avdan sonra burada kendi yıkanma imkanı olmadığı için hamam yaptırmış. Avdan sonra hamama gider duş alırmış. Altından kazanı varmış, defineciler bu durumu duyunca buraya altın aramaya geliyor. Bundan iki sene önce de bu altın kazanı buradan çıkarıyorlar. Kaçak yollarla götürüp satıyorlar. Hamamın duvarları, güzel bir şekilde restore edilmişti. Defineciler her tarafı yıkmışlar” şeklinde konuştu. (İHA)