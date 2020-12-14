Defineciler durmuyor! ‘Eline kazma-kürek alan parçalıyor’

Gümüşhane'de yasal izinle Dipsiz Göl'de yapılan kazıyla gündeme gelen defineciler, kentin tarihi mekanları, köprüleri ve mezarlıklarını kazıyor. Tarihçi Güngör Üçüncüoğlu, "Define arama sektörü oluştu. 40 bin liraya dedektör satın alan var. Bu kadar paran varsa zaten defineyi buldun. Neden uğraşıyorsunuz?" dedi.

Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Gümüşhane’de define meraklıları, çoğaldı. Taşköprü Yaylası’nda bulunan Dipsiz Göl’de, yasal izinle yapılan kazıda 12 bin yıllık göl yok edildi. Bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen 15’inci Apollinaris lejyonunun hazinesinin olduğuna inanan defineciler, Dipsiz Göl’de herhangi bir tarihi kalıntıya ulaşamadı.

Define meraklıları bugüne kadar kilise, tarihi alan ile mezarlıklar ve özel arazilerde çok sayıda kazı yaptı. Şu ana kadar bir şey bulamayan defineciler en son jandarma baskınıyla Aksu köyünde bir evin altında 12 metre uzunluğunda tünel kazdıkları sırada suç üstü yakalandı.

“HARİTALAR UYDURMA”

Kentte kazı yapmak isteyenlerin bilgi almak için başvurduğu tarihçi Güngör Üçüncüoğlu, yaşananlar hakkında şunları anlattı:

* Gümüşhane, ilk çağdan günümüze kadar 14 çeşit madenin çıkartıldığı topraklar olması nedeniyle definecilerin uğrak yeri haline geldi.

* Bugüne kadar yapılan 28 yasal kazıda sonuca ulaşılamadı. Kazı yapanlar dedektör ve çeşitli elektronik cihazlar, kazma, kürek, aydınlatma ile diğer malzemeler için en az 50 bin TL harcama yapıyor.

* Define arayanların ellerinde haritalar var. Bu haritalar birbirlerine uydurdukları haritalardır. Yani, kendine göre bir harita yapıp, işaretler çizip başkasına satıyor, o da bir başkasına satıyor. Bu işler böyle devam ediyor.

* Yılda en az 100 kişi yanıma geliyor. Bazı yerleşim yerlerini soruyorlar. Şu anda 2-3 yer biliyorum desem, kazma küreklerle 100 kişi kapımın önüne yığılır.

* Devlet definecilik yasası çıkarttı. Müracaat ediyorsun, bulduğun definenin yüzde 50’si senin. Yer devletinse yüzde 40’ı senin. Resmi yoldan bu işi yapabilirsin diyor.

“YAZIKTIR, GÜNAHTIR”

Gümüşhane halkı ise definecilerin kentte tarihi mekanları talan etmesinden rahatsız. Kent sakinlerinden Bilgin Bozkır, “Eline kazma küreği alan köprü, okul, kilise, mezar ne var ne yok her şeyi parçalıyor. Yazıktır, günahtır. Bunlar işi bilmeyen insanlardır. Hiçbir şey bulamadıkları gibi bir de güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanıyor ve ağır para cezası ödüyorlar” dedi.

ESERLER HASAR GÖRDÜ

Uzmanlar, Gümüşhane’de definecilerin yaptığı kazılar nedeniyle Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl, Arkeolojik Doğal Sit Alanı Santa Harabeleri, Rumların yaşadığı dönemde inşa edilen Yeşildere Kilisesi, Tarihi Ayvalos Kilisesi, Pavrezi Şapeli ile Dağ Manastırı olarak adlandırılan mağaranın zarar gördüğünü bildirdi. (DHA)

