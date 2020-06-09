Definecilerin tahrip ettiği kilise, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Şanlıurfa'da bulunan ve define arayanların kaçak kazıları ile harabeye çevirdiği Germuş Kilisesi, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Mahalle sakinleri, kilisenin art niyetli insanlardan korunmasını ve turizme kazandırılmasını istiyor.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dağyanı Mahallesi’nde bulunan ve 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Germuş Kilisesi, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü. Define arayanların iç ve dışını kaçak kazılarla delik deşik ettiği kilise, viran haliyle harabeyi andırıyor.

İŞ MAKİNESİYLE KAZIYA GELDİLER´

Kilisenin bulunduğu Dağyanı Mahallesi’nin Muhtarı Halil Yıldız, define arayanların kazma, kürekle ve iş makineleriyle gelip kazı yaptıklarını söyledi. Mahalle halkı olarak kilisenin restore edilmesini istediklerini anlatan Yıldız, “Kilise büyük bir tarihe öneme sahiptir. Restore edilirse önemi daha çok artar. Bir süre önce burada iş makinesiyle bile kazı yapıldı. Biz defineciler yüzünden perişan olmuşuz. Defineciler genelde gece saatlerinde kazıya geliyor. Biz kendi çabalarımızla bu kültürel mirası koruyoruz. Define arayanlar burayı maalesef harabeye çevirdi. Çevresi ve içi kazılarla delik deşik edildiği için yıkım tehlikesi var” dedi. (DHA)

