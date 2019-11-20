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Dekorasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre dekorasyon mu, dekarasyon mu?
Dekorasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre dekorasyon mu, dekarasyon mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'dekorasyon'dur. Dekorasyon mu, dekarasyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 20 Kasım 2019 - 13:09

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘dekorasyon’dur.

DEKORASYON NE DEMEK:

1- Dekor yapma işi.

2- Bir yeri süsleme.

DEKORASYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin dekorasyon mu, dekarasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı dekorasyon şeklinde olmalıdır.

dekarasyon (Yanlış kullanım)
dekorasyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Mağazamızın yeni dekorasyonunu herkes çok beğendi.”

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Son güncelleme: 13:10 - 20.11.2019
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