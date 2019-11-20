Dekorasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre dekorasyon mu, dekarasyon mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘dekorasyon’dur.
DEKORASYON NE DEMEK:
1- Dekor yapma işi.
2- Bir yeri süsleme.
DEKORASYON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin dekorasyon mu, dekarasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı dekorasyon şeklinde olmalıdır.
dekarasyon (Yanlış kullanım)
dekorasyon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Mağazamızın yeni dekorasyonunu herkes çok beğendi.”