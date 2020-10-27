Dekorlar kuşlara yuva oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, oyunlarda kullanılan dekor ve aksesuarlardan arta kalan parçaları marangoz ustalarının maharetiyle İstanbul'un kuşları için yuvaya dönüştürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sahnelerinde kullanılan dekor ve aksesuarlardan arta kalan parçalar, kuşlar için evlere dönüştürülüyor.

Gösterimden kalkmış oyunların kullanılamayacak durumda olan dekor ve aksesuarları; sökme, zımparalama, kesme, montaj ve boyama aşamalarından geçtikten sonra geri dönüştürülerek yepyeni kuş evleri haline geliyor.

Şu ana kadar 40’ı tamamlanan kuş evleri Maçka Demokrasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız Korusu’ndaki ağaçlara asıldı. Yaklaşan soğuk hava koşullarında bu evler, kuşlara sıcak bir yuva olacak.

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, projenin nasıl ortaya çıktığını anlattı:

* Geçen yıllar da yine dekorlarımızdan ve ahşap malzemelerden artan şeylerle kediler için kedi evi yapmıştık. Sezon başında yine dekorlarımızı tasnif ederken, bu defa ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman, kuş evleri akılımıza geldi.

* Ustalarımız kendi planlamaları ve imalatları dahilinde böyle bir projeyi hayata geçirdi. 40 adedini tamamladığımız kuş evleri için Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile iletişime geçtik, hangi parklarda ihtiyaç olduğuna dair bilgiler aldık. Maçka Demokrasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız Korusu içine kuş evlerinin montajı yapıldı.

“HAYVANLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK GÖREVİMİZ”

37 yıldır Şehir Tiyatroları’nda çalışan marangoz ustası Cengiz Bulduk da “Hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak her zaman bizler için önemli bir görev” dedi. (DHA)