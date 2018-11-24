Deliler filmine Almanya’da 18+ sınırı geldi, oyuncular tepkili

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Deliler Fatih'in Fermanı filmi Almanya’da da vizyona girdi. Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz ve Cem Uçan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmi inceleyen ‘Film Derecelendirme Sistemi Kurulu (FSK) Deliler Fatih’in Fermanı’nın aşırı milliyetçi unsurlar taşıdığını ve gençler için uygun olmadığını belirtti. Bunun üzerine filme 18+ sınırı getirildi.

‘300 SPARTALI VE TRUVA’YA İZİN VERMİŞLERDİ’

Filmin başrol ismi Erkan Petekkaya, yapılanın haksızlık olduğunu söyleyerek, “Gerekli hukuki çalışmaları yapım şirketimiz yapıyor. Gurbetçilerimiz merak etmesin, hep beraber izleyeceğiz” dedi. Aynı zamanda yapımcı olan İsmail Filiz ise, “300 Spartalı ve Truva gibi Yunan, Braveheart'la İskoç milliyetçiliği yapan yapımları gösterilmesine izin veren Almanya'yı kınıyorum” ifadelerini kullandı. Cem Uçan da şöyle dedi: “Dracula Untold filmindeki Fatih Sultan Mehmed'e yapılan hakaretlere sessiz kalan Almanya'nın, bize salon vermemesi şaşırttı mı? Tabii ki hayır.”

‘YANLI BİR KARAR’

Türk sinemasının en yüksek bütçeli filmlerinden biri olan ‘Deliler Fatih'in Fermanı'nın yapımcılığını üstlenen Angel Film ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu karar yanlı bir karardır. Alman hükümetinin, üç kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan gerçek olaylara dayanan filmi Almanya’da yaşayan soydaşlarımızın izlemesini zorlaştırmaya yönelik bu anlaşılmaz kararını şiddetle kınıyoruz. Türk sinemasını temsil eden bir yapımcı olarak bu yanlı karara inat, Türk ve Osmanlı tarihinin gerçeklere dayanan epik hikayelerini sinemaya aktarmaya devam edeceğiz. Hakkımızı aramak için hukuki işlemleri başlatıyoruz.”