Demagoji nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre demagoji mi, demogoji mi, demegoji mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘demagoji’dir.
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DEMAGOJİ NASIL YAZILIR?Günün İçinden
Bu kelimenin “demagoji mi, demogoji mi, demegoji mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı demagoji şeklinde olmalıdır.
demogoji (Yanlış kullanım)
demegoji (Yanlış kullanım)
demagoji (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu tartışmalar demagojiden öte hiçbir anlam ifade etmiyor.”