Demagoji nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre demagoji mi, demogoji mi, demegoji mi?

Demagoji nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre demagoji mi, demogoji mi, demegoji mi?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'demagoji'dir. Demagoji mi, demogoji mi yoksa demegoji mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘demagoji’dir.

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DEMAGOJİ NASIL YAZILIR?Günün İçinden

Bu kelimenin “demagoji mi, demogoji mi, demegoji mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı demagoji şeklinde olmalıdır.

demogoji (Yanlış kullanım)

demegoji (Yanlış kullanım)

demagoji (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu tartışmalar demagojiden öte hiçbir anlam ifade etmiyor.”