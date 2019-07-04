Demek ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘demek ki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Demek ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘demek ki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'demekki'dir. Demek ki mi, demekki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘demekki’dir.

DEMEKKİ NE DEMEK: Demek oluyor ki anlamındadır.

DEMEK Kİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “demek ki, demekki” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı demek ki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

demekki (Yanlış kullanım)

demek ki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu kadar açıklamadan sonra demek ki ne dediğimi hala anlamadılar.”