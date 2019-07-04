Demek ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘demek ki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘demekki’dir.
DEMEKKİ NE DEMEK: Demek oluyor ki anlamındadır.
DEMEK Kİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “demek ki, demekki” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı demek ki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
demekki (Yanlış kullanım)
demek ki (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu kadar açıklamadan sonra demek ki ne dediğimi hala anlamadılar.”