Demet Akalın’dan çarpıcı Netflix tepkisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sansür girişimleri sonucu Türkiye'deki yapımlarını durdurduğu iddia edilen Netflix ile ilgili Demet Akalın'dan çarpıcı bir tepki geldi.

RTÜK’ün ve AKP’nin sansür girişimlerinden yılan Netflix'in Türkiye'deki dizi çekimlerini durdurduğu öne sürdü. Netflix’in Türkiye’den çekilme fikrini gündeme aldığı da konuşuldu.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ve gazeteci Cüneyt Özdemir, konuyu gündeme getiren isimler oldu.

‘DİBE, DAHA DİBE, EN DİBE’

Netflix Türkiye ile ilgili bu gelişmeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişi sansüre karşı tepki gösterdi. Tepki gösteren isimlerden birisi de usta yazar Ahmet Ümit’ti. Ahmet Ümit, şu mesajı paylaştı: “Dibe, daha dibe, en dibe. Karanlığa, daha karanlığa, en karanlığa, sansüre daha çok sansüre, sonsuz sansüre, bitişe, daha bitişe, en dipteki bitişe… #NetflixTurkiye.”

‘BİRAZ FAZLA OLMADI MI?’

Yaşanan bu gelişmelere Demet Akalın da tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir tweet atan Akalın, “Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı! #NetflixTurkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz” dedi.

AŞK101’E MÜDAHALE

Aşk101 dizisindeki eşcinsel olarak kurgulanan Osman karakterine müdahil olunduğu daha önce açıklanmıştı.