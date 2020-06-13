Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu

Popçu Demet Akalın'ın Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul Yeditepe Konserleri'ndeki performansı alay konusu oldu. Sosyal medyada başarısız performanslar için kaç para ödendiği soruluyor...

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen konserde sahne alan Demet Akalın, Musa Eroğlu ile özdeşleşen Abdürrahim Karakoç’un eseri Mihriban türküsünü okudu. Şarkıyı başarısız bir şekilde söylediği dikkat çeken Akalın, sosyal medyada alay konusu oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Akalın’ın şarkıcılığı bırakması çağrısında bulundu. Önemli bir kitle ise başarısız konserler için şarkıcılara ödenen parayı sorguluyor…

Akalın ile ilgili yorum yapan isimlerden birisi de Athena’dan Gökhan Özoğuz’du. Gökhan, O Ses Türkiye’deki jürilik günlerine atıfla yorumunu yaptı.

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur’un tepkisi ise şöyleydi: