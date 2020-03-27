Demet Akbağ’dan hijyen dersi

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin yazdığı, Murat Şeker'in yönettiği TAFF, SugarWorkz ortak yapımı ‘Görevimiz Tatil' filminden görüntülerle hazırlanan ‘Görevimiz Hijyen' videosu sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı.

Demet Akbağ'ın canlandırdığı, sadece evi değil tüm mahalleyi temizleyen Türkan Mutlu karakterinin aile halkını temizlediği görüntüler, son günlerin “corona virüsü” önlemleriyle büyük benzerlik gösteriyor.

Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün başrolünü oynadığı film, yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege’de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları eğlenceli bir hikaye ile seyirciyle buluşturmuştu.