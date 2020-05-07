Demir Demirkan’dan salgında ‘Deli Hayaller’

Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Demir Demirkan, "Deli Hayaller" isimli yeni şarkısı ile ilgili "Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını sırasında üretmeyi sürdüren Demir Demirkan’ın yeni şarkısının sözü ve müziği kendisine ait.

Demirkan, hayranlarının evden çektiği görüntüler eşliğinde şarkısını kliplendirdi.

Deli Hayaller'i salgın esnasında yazan başarılı sanatçı, krizden en az zararla çıkabilmek için umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çiziyor. Başarılı sanatçı yeni şarkısını şöyle anlattı:

“Hepimizin ‘Deli’ diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single'ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz.”

Demir Demirkan’ın yeni teklisi Deli Hayaller, 11 Mayıs’ta da tüm dijital platformlarda yerini alacak.