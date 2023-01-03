Demir Kadın: Neslican filminin fragmanı yayınlandı
Kanserle mücadelesiyle tanınan Neslican Tay'ın hayat hikayesini anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin ilk fragmanı yayımlandı.
Kanserle mücadelenin sembolü olan, 2019 yılında 20 yaşındayken hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayatı beyazperdeye aktarıldı.
Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.
Kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer aldığı ‘Demir Kadın: Neslican’ filmi 27 Ocak’ta sinemada izleyiciyle buluşacak.
“KAYBEDERSEM BİLE SAVAŞARAK KAYBEDECEĞİM”
Kanseri dördüncü kez nüksettiğinde “Kaybedeceksem de savaşarak kaybedeceğim” diyen Neslican Tay, Türkiye’yi derinden etkilemişti.