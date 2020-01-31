Demokrasi Arenası’nda deprem konuşulacak

TÜRKİYE’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ bu hafta hasarlı yapılarıyla İstanbul’un deprem riski taşıyan ilçeleri arasında yer alan Avcılar’da. Jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Gazeteci Murat Ağırel’in konuk olacağı programda deprem ile ilgili bilinmeyenler masaya yatırılacak.
‘Demokrasi Arenası' bu akşam 21.00'den itibaren Avcılar Atatürk Parkı'ndan canlı yayınla ekrana gelecek.
UĞUR DÜNDAR iLE DEMOKRASi ARENASI 21:00’da TELE1′ DE
Prof. Ahmet Ercan
Murat Ağırel
Son güncelleme: 06:18 - 31.01.2020