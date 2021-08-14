Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı

Türkiye'de 27 Mayıs 1960'da yapılan askeri darbe sonrası eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılandığı Yassıada, darbenin 60. yıl dönümünde törenle açılmıştı. Adı 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen ada bugün ziyarete açıldı.

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9. Başbakan Adnan Menderes'in çocukluk ve gençlik yıllarına, başarılarına ve hayatındaki önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapmakta olan Hasan Polatkan'ın adının yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salonunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı döneminden günümüze kadar olan dönemde demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi adanın tarihine ışık tutuyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ada pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak. Ulaşım ise Kadıköy'de bulunan İDO İskelesi’nden gerçekleştirilecek.

Her gün sabah 10.00'da Kadıköy'den kalkan tekne, 16.00'da adadan Kadıköy'e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil.

Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararını verildiği yer olarak hafızalara kazanan Yassıada’nın ismi 2013’te Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirildi. (İHA)