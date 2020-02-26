Deniss’ten ‘Şizofrenim’

Genç sanatçı Deniss ilk şarkısı ‘Şizofren’ ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. OnAir Sahne etiketi ile yayınlanan ‘Şizofren’ sözleri ve klibi ile dikkat çekiyor.

Deniss, ilk single çalışması olan ‘Şizofren' ile müzik dünyasını selamlıyor. ‘Şizofren', alternatif müzik platformu Onair Sahne tarafından yayınlandı. Şarkısında modern hayata göndermeler yapan sanatçı, sözleriyle de müziğin toplumsal ifade gücünden yararlanıyor.

Müzik çalışmalarının dışında fotoğrafçılık yapan Deniss aynı zamanda mimarlık eğitimi aldı ve senaryolar yazıyor. Deniss'in ilk şarkısı ‘Şizofren'e Serhat Diri imzasıyla çekilen klip beğenileri topladı.

‘RUHSALDIR MÜZİĞİN DİLİ’

Deniss çocuk yaşlarda kendi kendine öğrendiği enstrümanlarıyla başladığı müzik kariyerini ve müziğine dair görüşlerini, “Bağlamanın tellerine dokunarak Anadolu'da doyumsuz bir yolculuğa çıktım. Gitarın tınısında batıdan rüzgarlar estirdim. Bazen mutlu bir şekilde coşmam gerekti, geçtim baterinin başına, bazen ise denizlerde dinlenmek istedim üfledim klarnetimi. Müziğin bana verdiği yetkiye dayanarak zamanla yaşadıklarımı yazarak bestelerimle kendimi anlatmaya çalıştım. Müzik evrenseldir ve ruhsaldır müziğin dili” diyerek kendi cümleleriyle anlatıyor.