Deniz Çakır 2020’de hem müzikal hem albümle dönüyor
Geçen yıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra yoğun bir şekilde çıkaracağı albümle ilgilenen Deniz Çakır, dün akşam Instagram hesabından paylaştığı video ile hayranlarına bir müjde daha verdi.
Ercan Saatçi’nin ‘Sayenizde’ adlı şarkısını Metin Özülkü’nün çaldığı gitar eşliğinde söyleyen Çakır “2020 hem tiyatro sahnesinde aşırı şarkılı çalgılı yeni oyunla… Hem de albüm heyecanımızla… Sanırım en çok müzikle geçecek. İyi gelsin” diyerek, 2020 yılında bir müzikalde de yer alacağı müjdesini verdi…