Deniz Çakır 2020’de hem müzikal hem albümle dönüyor

Deniz Çakır 2020’de hem müzikal hem albümle dönüyor

Bir süredir televizyon projelerinde yer almayan Deniz Çakır, hummalı bir şekilde albüm çalışmaları ile ilgileniyordu. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı video ile, 2020'de müzikalde de yer alacağının müjdesini verdi.

Geçen yıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra yoğun bir şekilde çıkaracağı albümle ilgilenen Deniz Çakır, dün akşam Instagram hesabından paylaştığı video ile hayranlarına bir müjde daha verdi.

Ercan Saatçi’nin ‘Sayenizde’ adlı şarkısını Metin Özülkü’nün çaldığı gitar eşliğinde söyleyen Çakır “2020 hem tiyatro sahnesinde aşırı şarkılı çalgılı yeni oyunla… Hem de albüm heyecanımızla… Sanırım en çok müzikle geçecek. İyi gelsin” diyerek, 2020 yılında bir müzikalde de yer alacağı müjdesini verdi…