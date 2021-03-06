Deniz çekildi 3 bin yıllık liman ortaya çıktı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi sahil kesiminde yer alan Soli Pompeiopolis Antik kentinin güneyindeki antik liman, denizde yaşanan çekilme sonrası ortaya çıktı. Limanda kazı çalışmasının başlaması için büyük çaba sarf ettiği ifade edilen ve bölgenin korunması için çalışmalarıyla bilinen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, liman inşaatına giderek incelemelerde bulundu.

AKDENİZDE İZLERİ OLAN TEK LİMAN

Yaşanan coğrafik olay sonrası deniz çekilmesi ile limanın ortaya çıktığına vurgu yaparak kazı çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekliliğini belirten Tarhan, “Bir deniz çekilmesi olayı var. Küçük bir oranda çekilme dahi olsa 3000 yıllık tarihi liman kalıntılarını suyun yüzeyine çıkarmaya yetti. Soli Pompeiopolis Limanı Akdeniz'de izleri olan tek liman. Doğu ve Batı mendireğinin uçlarını görüyoruz. O tarihi taşların artık su yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmemek mümkün değil. O taşların şekillerinden ve izlerinden bunun 2000-3000 yıllık bir tarihi yaşattığı görülecektir. Bu limanı ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu tarihi antik limanı mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde ve tabi ki onların desteği ile ortaya çıkarmak gerekiyor. Ama bu güne kadar gördüğümüz kadarıyla bakanlığın desteğiyle bu antik limanı kısa veya orta vadede ortaya çıkması mümkün gözükmemektedir. Geçtiğimiz yıl Aratos'un Anıt Mezarı kazılarında bunu gördük” ifadelerini kullandı.

Daha önce limanda çalışmaların başlatılması için çeşitli çağrı ve girişimlerde bulunduklarını ifade eden Başkan Tarhan, bu yıl bu çağrıyı biraz daha genişlettiğini, yeni bir çağrı yaparak herkese destek olmaları konusunda seslenmek istediklerini de vurguladı.



ARATOS MEZARI ORTAYA ÇIKSIN

Mersin'de ve Mersin'in dışındaki özel kuruluşlar, özel kişiler dahil destek olmalarını, şartlı olarak bağış yapmalarını istediklerine de vurgu yapan Başkan Tarhan şunları söyledi:

“Bu işbirliği ve dayanışma ile istiyorum ki kazı süresi uzasın. Kazı miktarı çoğalsın. Aratos'un mezarı ortaya çıksın. Antik Limanda kazı çalışmaları başlasın. Yine Pompeiopolis'deki yaklaşık 200 kadar sütunun bugün çok az miktarı ayakta, onların ayakta kalmasını sağlayalım. Bu devlet desteğinin yanında odalar sivil toplum kuruluşlarının manevi desteği, özel kişilerin destekleri ile daha da gelişecektir. Aksi bir durumun gerçekleşmesi halinde bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın bu tarihi kalıntıların yükseldiğini görmesi mümkün değil.”