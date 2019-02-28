Deniz Gezmiş’in ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Devrimci hareketin en önemli isimlerinden birisiydi Deniz Gezmiş... Bundan 72 yıl önce dünyaya geldi. Özgür ve bağımsız Türkiye hayaliyle yaşadı. Bu uğurda verdiği mücadeleden dolayı idam edildi. Daha önce yayınlanmamış bir fotoğrafı ilk kez gün yüzüne çıktı.

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun (THKO) kurucu üyesi Deniz Gezmiş, bundan 72 yıl önce 28 Şubat 1947’de Ankara’da dünyaya geldi. Annes ve babası öğretmendi.

Türkiye devrimci hareketinin en önemli isimlerinden olan Gezmiş, 68 kuşağının da lideriydi. Gezmiş, o dönemde özgür ve bağımsız bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan ve bu uğurda elini taşın altına sokmayan öğrenci hareketinin önde gelen ismiydi. 30 Temmuz 1968’de İstanbul’a gelen 6. Filo’ya karşı gelişen antiemperyalist duruşun mimarlarından birisiydi.

16 Kasım 1971’de yakalanan Gezmiş, 6 Mayıs 1972’de yol arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nde idam edildi.

Gezmiş, vefatının ardından kitleleri etkilemeye devam ediyor. Gençler hâlâ onun fikirlerinden esinleniyor, bağımsız ve demokratik bir Türkiye için ondan feyz alıyor. Bu süreçte Gezmiş’in bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Gezmiş’in daha önce yayınlanmamış bir fotoğrafı ortaya çıktı.