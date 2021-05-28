Deniz Gül’ün “Kazı ve Yüzey” sergisi SALT’ta

Ardışık programının ikinci sergisi olan Kazı ve Yüzey'deki işlerinde şimdiye dek başvurduğu görsel mecralardan uzaklaşan Gül, dilin yalnızca bir iletişim aracı şeklinde tanımlanmasına karşı, üretiminde sözcükleri kullanıyor.

“Dil nasıl icra edilir? Ekonomik, ekolojik ve toplumsal kriz zamanlarında sözcüklerin süreçlere müdahilliği ve etkileri nasıl takip edilir?” SALT Galata'nın üç katı ve çevrimiçi ortamda sunulan serginin ziyaretçilerini, bu sorulara duyduğu meraka ortak etmeye öncelik veren sanatçı, dille kurulan bildik ilişkilere yeni bakış açıları geliştirmeyi amaçlıyor.