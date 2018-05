“Deniz ‘Mor Sâki’ ile yükseldi”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dördüncü kitabın Mor Sâki’yi çıkardın. Bu kitabının tüm edebiyat serüvenindeki önemi ve farkı nedir?

Edebiyat sonsuz duraklı bir yolculuk. Her durakta farklı karşılaşmalar yaşıyorum. Kendimle, sevdiklerimle, öfkelendiklerimle, sistemle, hayata dair ne varsa onlarla. Çelişkilerim, değişmelerim, edindiğim yaşam tecrübesi metinlerime daha keskin ve net olarak yansıyor diye düşünüyorum.

Bu kitaptaki şiirleri yazdığın dönemi düşündüğünde duygu durumu olarak nasıl bir özette bulunursun kendin adına?

Gelgitleri çok olan bir ruh dünyam var. Deniz bir çekiliyor, bir yükseliyor içimde. Pek çok şey benden sekmiyor, saplanıyor. Bunları içimden atmam için de yazmam gerekiyor. Herkes hayata kendince tutunur. Bu da benim uğraşım.

BAZI ‘AN’LARLA KAVGALIYIM

Mor Sâki’de bizi hayatımızdaki, kendi içimizdeki, kentteki, gündönümlerindeki ve birçok alandaki ‘an’lara götürüyor. ‘An’larla kurduğun ilişki nasıl?

Herkes bir yerlere demir atıyor. Mutlu ya da hüzünlü anlara… Ama kalan da giden de sensin. Bazı “an”larla kavgalıyım, pişmanlıkları sevmiyorum. Bazılarıysa yaşamamı sağlıyor.

Kitaba başladığımızda ilk olarak ‘Hadi’ şiiriyle karşılaşıyoruz. İlk mısrasında da ‘Hadi, toparlan…’ diye sesleniyorsun. Döneme çok uygun. Nasıl bir ruh halini yansıtıyor?

Herkes kendi savaşında siperlerine çekilmiş gibi geliyor bana. Zırhlar yıpranmış, cephane tükenmiş, umut kırılmış. Vazgeçme ile yeniden ayağa kalkmak ve direnmek arasında ince bir çizgideyiz. Her an tetik, her an infilak öncesi ruhumuz. Duygularımıza güvenip, düşündüklerimizden korkmayıp ayağa kalkmak, kendimize ve hayata borcumuz.



Yakın zamanda bir kızın olacak. Ona da bir şiir yazdın. Neler hissediyorsun?

Çok anlatılası değil, heyecanlı, umut ve aşk dolu bir bekleme hali. Yüzünüzde beliren manasız tebessümlerin en güzeli belki de. Hissettiklerimi becerebildiğim kadar mısralara aktardım;

“Hayatın ortasında,

dünyanın sonunda,

Leyla’yı beklerken bulduk kendimizi.

Sol yanımız ateş, sol yanımız aşk…

Biz, demimizi aldık,

Hadi, gel artık…”

SOKAKLARI SEVİYORUM

Kitaplarında her daim İstanbul’a denk geliyoruz. Bu kentin yazım sürecindeki önemi nedir?

İstanbul'un marazlı ruhu her şeyi ve hiçi aynı anda barındırıyor. Ondan uzakken özlüyoruz, yaşarken nefret ediyoruz. Kangrene dönüşen hastalıklı bir ilişki bu. Cenk Taner'in bir şarkısında “Başka bir ülkenin Kadıköy'ünde” diye geçer, ben de arttırıyorum ve biz nerede yaşarsak yaşayalım başka ülkelerin İstanbul'larında ararız kendimizi. Ama ne bulmak derdimiz olur ne kaybolmak!

Mor Sâki’de diğer kitaplarında olduğu gibi Kadıköy de önemli bir yer tutuyor ama bu kez Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na doğru da terazi eğilmiş sanki…

Sokakları seviyorum, gazetecilikten gelen bir saha alışkanlığım var. Yalnızca İstanbul'da değil bu kitabın gezdiği sokaklar, ülke coğrafyası ve deniz gören pek çok sahil de var içinde.

KADEHLER HEP ÖZGÜRLÜĞE KALKACAK



Bu muhafazakar süreçte rakıya, şaraba, biraya, eskilerdeki gibi bu kadar ağırlık vermek de önemli bir tercih olsa gerek…

Biz muhabbeti bu sofralarda öğrendik, hayallerimizi bu sofralarda paylaştık. Üzüntülerimizi anlattık, içimizi dökerek acımızı azalttık. Umudumuzu türküler söyleyerek çoğalttık. Kadim bir kültür bu, o yüzden kadehlerimiz hep özgürlüğe, hep umuda, hep daha yaşanabilir bir dünyaya kalkacak.



‘O Gün Bugün Değil’de “Ne çekip gitmek, ne kalıp savaşmak için/Doğru gün bugün değil!” diyorsun. ‘Tercih Senin’de ise “Elden ele geçer umut/Dağılır, çoğalır da çoğalır/İpe diz sen de acılarını/Düğümle sonra birer birer/İster boynuna dola ister ip atla…” dizeleriyle karşılaşıyoruz. Araftaki hal-i pürmelalimizi anlatıyor. Sence gelecekte, doğru günde, hangisi ağır basacak bizim için?

Bekleyip göreceğiz, ikisine de hazır olmalı. Günahıyla sevabıyla ama elbette hakkını vererek yaşamak önemli olan.

Şiirlerinde arayan, sorgulayan, mütereddit bir insanla karşılaşıyoruz. Bu seni tam olarak yansıtıyor mu?

Yansıtıyor mu bilmiyorum ama epey canımı sıkıyor ve huzurumu kaçıyor! O yüzden yazıyorum ya zaten. Görmeyen, duymayan, hissetmeyen, konuşmayan insanların mutlak mutluluğu beni delirtiyor.

GELİŞİM DAHA İYİ SORU SORABİLMEKTE

‘Sızı Kesici’de “Mutsuzlar yazar/Mutlular yaşar” diyorsun. Mutsuz musun?

Zihnimdeki fırtına hiç durulmuyor. Mutluluk ve mutsuzluk muğlak duygular benim için. Birini yaşarken diğeri, diğerini yaşarken öbürü yapışıyor yakama.

Bu kitabında da şiir ile kısa öyküler arasında kurduğun üslubunu yine koruyorsun. İlk kitaptan bu yana dek üslubunun gelişimini kendin nasıl değerlendirirsin?

Bazen sığlaştığımı düşünüyorun, bazen düştüğüm yerde kaldığımı. Bazen de derdimi daha net anlatabildiğimi. Aslında gelişmek gibi de bir derdim yok. Yazmak, kendime sorduğum soruları cevaplamama yarıyor. Bir gelişim varsa eğer daha iyi soru soruyor olabilmemdir.

Öykü kısmını ele alacak olursak, bu kitapta daha uzun ve daha sanki öykü olmaya namzet yazılar da var. İleride senin kaleminden bir öykü kitabı okuyabilmemize hazırlık mı bu?

Bu çok karşılaştığım bir konu, istek ve hatta ısrar. Burada yanlış anlaşılan bir şey var. Şiir, romana ya da öyküye hazırlık aşaması değil. Belki çok daha sonrası… Daha sek, daha net, daha cüretkar ve kalem erbablığı daha yoğun. Benim yolum şiir, elbette başka yazı durakları da olabilir ilerde.

Yıllarca gazetecilik yaptın. Genelde gazeteciler edebiyat alanında kalem oynatmaya temkinli davranırlar. Sen böyle değilsin. Bunun nedeni nedir?

Gazeteciliği yıllarca severek ve inanarak yaptım. Aslında gazeteciliğe başlamama da şiirlerim ve metinlerim sebep oldu. Orada güzel demlendim, kalemimi nasıl kullanacağımı öğrendim. Ülkeyi ve kendimi tanıdım. Şimdi beni oraya götüren yerde devam ediyorum.