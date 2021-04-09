Deniz temalı öykü yarışması başlıyor

Tüm ortaöğretim (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğrencilerine açık olan ödüllü yarışmanın seçici kurulu denizci, yazar ve gazetecilerden oluşuyor. Birinci seçilen yarışmacıya dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye dijital fotoğraf makinesi ödülünün verileceği yarışmanın mansiyon ödülü 10 adet uzaktan kumandalı yelkenli tekne olacak.

Yarışmaya 23 Nisan 2021'e kadar derneğin denizlerdeyiz.org internet sitesi üzerinden başvuru yapılabileceğini belirten DADD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Türkmen şunları söyledi:

* Çocuklarımızın öykülerini heyecanla bekliyoruz. Başvurular, Yarışma Şartnamesi'nde belirtilen süreler içinde değerlendirilecek ve ilk üç dereceyi kazanan öğrencilere özel ödülleri ve 10 öğrencimize mansiyonları, ulusal sağlık koşulları elverirse yapılacak klasik bir törenle, olmazsa online olarak düzenlenecek sanal bir törende sunulacaktır.

* Gelenekselleşeceğini umduğumuz yarışmamızın amacına ulaşacağına, gelecekte denizin sanatımızda, yaşamımızda daha geniş yer tutmasına hizmet edeceğine inanıyoruz.