Deniz ve Ötesi sergisi Rahmi Koç Müzesi’nde

İtalyan ressam Lorenzo Mariotti’nin “Deniz ve Ötesi” isimli kişisel sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi’nde açıldı.

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Denizcilik konusundaki uzmanlığını tablolara yansıtan İtalyan ressam Lorenzo Mariotti'nin 33 yağlı boya eserinden oluşan “Deniz ve Ötesi” isimli kişisel sergisi, denize ait her şeyi günlük yaşamdan enstantaneler ile sunarak, sanatseverleri farklı bir bakış açısı yakalamaya davet ediyor. Serginin açılışında konuşan Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, “Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde denizciliğin gelişmesi için, bir müze olarak, üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Lorenzo Mariotti'nin denizin ötesine taşan, günlük yaşamdan enstantaneleri de ustalıkla yansıttığı eserlerin, ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgiyle karşılanacağına inanıyorum” dedi. Sergi, 11 Eylül'e kadar görülebilecek.