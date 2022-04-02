Deniz ve sanat denizin derinliklerinde buluşacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz kültürünü yaşatma, zenginleştirme, tanıtma odaklı hazırlanan su altı projesinde Bodrumlu 25 sanatçının yapacağı seramik heykelle kara Ada açıklarında 3 ay boyunca su altında sergilenecek.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Deniz Müzesi tarafından gerçekleştirilecek Sanat ve Deniz temalı projenin toplantısı Milta Marina'da bugün yapıldı. Toplantıya Rotary 2440. Bölge Guvernörü Nedim Atilla, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Mavi Ege Denizi Rotary Başkanı Şule Kükrer, Bodrum Dalış Okulları, Bodrum Tanıtma Vakfı temsilcileri, Bodrum Denizcilik Yüksek Meslek Okulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, proje sanatçıları, Rotary Dalış Hobi Grubu ve turizmciler katıldı.

BU PROJE DENİZİN KENTİ BODRUM'A ÇOK YAKIŞACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu “Kültürlerin kenti Bodrumdayız. Tarih boyunca burada denizle bütünleşmiş bir sürü kişilik yaşamış. Bodrum'u dünyaya anlatmışlar. Bunlardan bir tanesi de deniz edebiyatını yapan, onu bilgi ve sanatla oluşturan Halikarnas Balıkçısı'dır. Biz de ondan esinlenerek bu projeye Blue Exile Art Project adını koymayı uygun gördük. Bodrum Deniz Müzesi olarak deniz kültürünü korumak, araştırmak ve yaşatmak için birçok müzecilik faaliyetinde bulunuyoruz. Bu proje de Rotary Kulübü ile birlikte oluşturduğumuz projelerden bir tanesi. Denizle sanatı buluşturmaya karar verdik. Bodrumlu 25 sanatçıyla seramik eserlerin su altında üç ay boyunca sergileneceği bir proje oluşturduk. Projenin açılış tarihini de 20 Mayıs olarak belirledik. Bunun dışında belgesel gösterimleri, sualtı fotoğraf sanatçılarının sergileri ve eserlerin karadaki sergileriyle farklı ayaklardan oluşan bir proje oluşturduk. Bu projenin ‘denizin kenti Bodrum' için güzel çıktıları olacağına inanıyorum” dedi.

SU ALTINDA SANAT VE ÇEVRENİN BİRLEŞTİĞİ SERGİ OLACAK

Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü Başkanı Şule Kükrer, çevre ve sanatın bir arada yer aldığı ve deniz kültürünü, su altı kültürünü yaşatma, zenginleştirme ve tanıtmanın hedeflendiğini belirterek, “Yüzyıllardır tarihten bize mesaj taşıyan seramikler, seramikten yapılan amforalarla ilintili olarak seçtiğimiz seramik heykel sergisini, su altında açacağımız bu sergiyi uzun süreler devam ettirmek istiyoruz. Geleneksel hale getireceğimiz sergiye önümüzdeki yıllarda yabancı sanatçılarıda davet edeceğiz. Bu projede, bütün proje ortaklarının bu konuda bizimle birlikte olmasını, beraber çalışmayı umuyoruz. Hem sanatın hem çevrenin birleştiği bir sergi. Sanatla çevreye dokunuyoruz. Bu, insanlığın çevre üzerindeki ileriki çağlara verecek olduğu bir mesaj olacaktır. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“PROJE BİZE HALİKARNAS BALIKÇISININ MİRASI”

Rotary 2440. Bölge Guvernörü Nedim Atilla, Halikarnas Balıkçısı'na ve eserlerine de değindiği konuşmasında şunları söyledi: “İzmir demek, Bodrum demek her zaman bizim için öncelikle Balıkçı demekti. Bodrum'un bugün, yeniden bir sanat kenti kimliğine dönüşmesinde kuşkusuz Balıkçı'nın çok büyük rolü vardır. Balıkçı'nın Bodrum'una böyle bir etkinlik yakışır. Yeniden bu sanatı denizle buluşturmak temel ilkelerimize uyuyor. Bizler çevreciyiz. Denizlerde farkındalık yaratabileceğimiz imkanları da sanat üzerinden sağlamak ne kadar da soylu bir davranış. Ben, bu soylu girişime destek olan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin içinde yer alan Bodrum Deniz Müzesine, değerli akademisyenlere ve sanatçılara çok teşekkür ederiz. Uygarlığın çok önemli bir merkezindeyiz ve sanatın böyle uygarca bütünleşmesinden sevinç duyuyoruz” dedi.

Blue Exile Art Project'in 2022 yılı ana teması “Sular Yükseliyor”da su altını sanat galerisi olarak kullanarak kültürel ayak izi oluşturulacak. Proje, yörenin su altı kültürünü, turizmini destekleyecek ve denizel farkındalık oluşturarak deniz kültürünü çoğaltacak olan sürdürülebilir projeler arasında yer alıyor.20 Mayıs 2022 Cuma günü denizde resmi açılışı planlanan projenin ilk kısımda su altı sergisi, ikinci kısımda belgesel gösterimleri ve deniz sohbetleri, üçünü kısmında ise 1-10 Eylül 2022 tarihleri arasında sualtı fotoğraf sanatçılarının fotoğrafladıkları çalışmaları, sanatçıların metinleriyle birlikte meRQez Art'ta sergilenmesi planlanıyor.