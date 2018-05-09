DenizBank ve TÜRSAK Türk sinemasına destek vermeyi sürdürüyor

DenizBank’ın kültür ve sanatı toplumun geniş kesimleri ile buluşturma misyonu doğrultusunda, Türsak Vakfı işbirliğinde hayata geçirdiği 3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması için başvurular başladı.

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Sinema sanatının gelişimine destek sunmak amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen projeyi değerlendiren DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “DenizBank olarak kültür ve sanatın tüm dallarına kurulduğumuz günden bu yana destek vermeyi toplumsal görev bildik. Geride bıraktığımız 2 senelik süreçte, hikayeleriyle, senaryolarıyla Türk sinemasına iz bırakacağına inandığımız genç yeteneklere ulaştık. Bu yıl da senaryo konusunda hevesi olan profesyonel ya da amatör ruha sahip tüm senaristlerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, “DenizBank ile başlattığımız bu projenin asıl amacı sinemamızın en büyük ve belirleyici ihtiyacı olarak gördüğümüz iyi senaryo yazımının altyapı ve geleneğini oluşturmak, onu çağdaş sinemanın bilgi birikim ve senaryo aktörleriyle buluşturmaktır. Büyük bir ilgi gören ve her yıl daha da geliştirerek 3.sünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği Türk sinemasına emek veren herkese armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı

DenizBank, kültür ve sanatın her dalını toplum için erişilebilir kılmak vizyonu kapsamında, yetenekli senaristlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunmak üzere Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın üçüncüsünü hayata geçiriyor.

Yetenekli senaristler için özgün platform

Türkiye'de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımak ve senaryo yazma konusunda isteği olanlara alan açmak amacıyla iki yıldır başarıyla sürdürülen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın üçüncüsünde projelerin seçimi iki aşamalı olarak yapılacak.