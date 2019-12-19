Denizcilik ve sanat dünyası bir arada

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından üç ayda bir yayımlanan ve “Rüzgâr Esmeden Deniz Kıpırdamaz” sloganıyla yola çıkan Yeni Deniz Mecmuası, her yıl olduğu bu sene de Deniz Müzesi'nde gerçekleştirdiği Yeni Deniz Mecmuası Buluşmaları ile denizcilik ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Gecenin açılış konuşmasını yapan derginin Genel Yayın Yönetmeni Amiral Cem Gürdeniz, bugün dört yaşına giren Yeni Deniz Mecmuası ile denizcilik kültürüne uzak Türk halkının dergiyi benimsediğini ispatladıklarını söyledi. Gürdeniz, denizcileşmenin omurgasının denizcilik kültürü olduğunu ve bu anlamda da Yeni Deniz Mecmuası'nın önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Gürdeniz'in konuşmasından sonra Göknil Özkök Sezener ve Banu Selin Aşan'ın keman-viyola duo konseri ile misafirler keyifli anlar yaşadı.

Denizin ve denizcilerin gerçeklerini siyasetten sanata ve edebiyata, ekonomiden tarihe, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmayı amaçlayan dergi, 16. sayısıyla raflardaki aldı.