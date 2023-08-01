Denizden çıkan atıklarla yaptığı heykeli dalgalar götürdü

Ordu'da görsel sanatçı Alper Aydın'ın doğadaki plastik kirliliğe dikkat çekmek amacıyla denizden çıkıp sahile vuran atıklarla yaptığı ve Sülü Burnu'nda deniz içinde sergilenen 'Hayatın Kaynağı' adlı heykeli, fırtınada Karadeniz'e karışıp parçalandı.

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Görsel sanatçı Alper Aydın geçen yıl Hollanda’da yaşayan ressam Hieronymus Bosch’un ‘Dünyevi Zevkler Bahçesi’ heykelinden esinlenerek ‘Hayatın Kaynağı’ adını verdiği heykelini yapma kararıyla 1 yıl boyunca sahildeki plastik atıkları topladı.



Aydın, plastik parçaları kille işleyip ortaya çıkardığı 7 metre uzunluğundaki heykeli, Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Sülü Burnu’nda 20 Haziran’da sanatseverlerin beğenisine sundu.

40 gün boyunca bölgede ziyaret edilebilen heykel, 29 Temmuz’daki fırtınada Karadeniz’in hırçın dalgaları nedeniyle parçalanıp denize karıştı.

“DENİZE DÖNDÜ”

Alper Aydın, ‘Hayatın Kaynağı’ heykeliyle ilgili, “Uzun zamandır bu heykeli orada yapmayı hayal ediyordum. Ama sadece heykel olarak değil de gerçek anlamda ekolojik anlamının da olmasını istiyordum. Süreç içerisinde denizden gelen bütün plastik parçaları toplayıp parçalayarak kilden de modelleyerek, tek tek işleyerek 1 yıllık süreçte heykeli gerçekleştirmiştim. 20 Haziran itibarıyla heykeli sergilemeye başladım ama geçen cumartesi dalgaların yükselmesiyle heykel denize gitti. Yani denizden gelen çalışma denize geri dönmüş oldu. Onu oraya koyarken bir risk olduğunun bilincindeydim. Çünkü 3 kez fırtına oldu ve fırtınayı da atlattı ama bu seferki dalgalar gerçekten çok yüksekti. Heykel parçalandı. Bulabildiğimiz parçaları bulup tekrardan toparlamaya çalışacağız. Tekrar yapmak için zaman lazım. Tamamlandığında yeniden sergileyeceğim” dedi. (DHA)