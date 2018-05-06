Denizden gelen sanat

Şinasi Yelkenci, 20 yıldır denizlerden çöp topluyor ve bunları sanat eserine dönüştürüyor. Uluslararası SplashTrash ArtExpo’da 36 ülkeden 100 isim arasına giren tek Türk sanatçısı olan Yelkenci'yle sohbet ettik.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

– Denizden çıkardığınız çöpleri sanat eserine dönüştürmeye ne zaman başladınız?

Ortalama 20 yıldır denizden çöp topluyorum. Sanatsal faaliyet anlamında da 5 yıldır topladığım çöplerle çeşitli çalışmalar yapıyorum. İçimden gelenleri denizden gelenlerle birleştiriyorum; bazen de gündeme göre hareket ediyorum.

İlham vermesini istiyorum

– Sanat aracılığıyla çirkinliklerden güzellik çıkararak önemli bir mesaj veriyorsunuz. Bu açıdan sanat hayatınızı nasıl özetlersiniz?

Deniz her zaman tutkum oldu. Hobi olarak başlayan denemelerim farklı boyutlara taşındı. Yaptıklarımın topluma örnek olmasını, birilerine ilham kaynağı olmasını, çocuklara farklı bakış açısı olmasını istiyorum. Fikren de güzellik sunuyor olmak beni mutlu ediyor.

– Son olarak Burgazada'da bir sergi açtınız. O serginin hikayesi nedir?

Burgazadalı dostlarımın ve sosyal medyadaki takipçilerimin istek ve tavsiyesiyle son 1.5 yıldır kalıcı çalışmalar yapmaya başladım. Biraz hızlı çalıştım; ürettiğim parçalar çoğalınca yeni çöplere yer açmak için sergi fikrine dönüştü. Burgazada'daki dostlarımın yardım ve katkılarıyla da sergi açmaya karar verdik.

Zorlukları doğa sevgisiyle aşıyorum

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da Adalar Belediyesi bu çalışmalarınızda size destek veriyor mu?

Hiçbir kurumdan yardım veya destek görmedim; benim de o boyutta bir talebim olmadı. Dostlar sağ olsun… Ülkemizde sanata bakış açısı belli olduğundan fazla bir şey de beklemiyorum. Yaşadığım birçok zorluğu, deniz, doğa, hayvan sevgisi ve mücadele ruhuyla aşıyorum. Destekçilerimin verdiği motivasyon bana güç veriyor.



– Deniz size neler hissettiriyor?

Tutku…

Ülkemizde çevre bilinci çok düşük

– Türk sanatçıların çevreciliğe yeteri kadar önem verdiğini düşünüyor musunuz?

Deniz kendinden olmayanı kabullenmiyor ve bunu yüzümüze vuruyor. Özellikle ülkemizde çevre bilinci çok düşük… Bunun okul öncesi anne babadan başlayıp okul eğitimi ile ve sürekli göz önünde olan insanların örnek davranışlarıyla düzeltilebileceğini düşünüyorum.